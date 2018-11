Zaginęło dwóch 11-latków z Nowego Tagu. Apel policji: mogli ruszyć w Polskę

Bliscy i policja poszukują dwóch 11-letnich chłopców z Nowego Targu. Mariusz i Ivan wyszli w środę ok. południa ze szkoły i do tej pory nie wrócili do domów, ani nie skontaktowali się z rodzicami. Mundurowi podejrzewają, że dzieci wyjechały z miasta.

Chłopcy wyszli z domów rano do szkoły, nie mówiąc o żadnych szczególnych planach. Po lekcjach 11-latkowie wyszli z budynku i później nikt ich już nie widział. Mogą przebywać na terenie Krakowa - podaje portal nowytarg24.tv, informując o przypuszczeniach policji, którą zawiadomili rodzice Mariusza i Ivana.

Ivan Magnuski ma ok. 152 cm wzrostu, krótkie kasztanowe włosy z grzywką, prosty nos i brązowe oczy. Jest szczupłej budowy ciała, a znak szczególny to blizna pod prawym łukiem brwiowym.

11-latek ubrany był w kurtkę zimową koloru pomarańczowo-niebieskiego, szara czapkę, szare dresowe spodnie, wiązane pomarańczowe buty sportowe. Miał też przy sobie plecak czarny.

Mariusz Gajda jest wyższy od kolegi ma ok. 170 cm wzrostu, ma brązowe i krótkie włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarna kurtkę zimową z kapturem, czarne buty.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu chłopców lub inne informacje, które mogą pomóc w ich odnalezieniu proszone są o kontakt z policją w Nowym Targu (tel: 18 26 10 400) lub najbliższą jednostką (tel. 112).

