Trump ma plan. Może liczyć na nieoczywistego sojusznika

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu oznacza powrót USA do konfrontacji z Iranem. Współpracownicy Trumpa zapowiadają "politykę maksymalnej presji" i dotkliwych sankcji gospodarczych. To jednak nie koniec. Trump ma rozważać różne "opcje wojskowe", w tym wsparcie izraelskiego ataku na irański program nuklearny. Premier Netanjahu od lat jest zdeterminowany, aby przeprowadzić atak na Iran - czeka jedynie na zielone światło z Waszyngtonu - pisze dla WP Tomasz Rydelek.