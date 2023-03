Zagadka sprzed wieków. Odkrycie w lesie na Podkarpaciu

Obecnie trwają wstępne prace konserwatorskie prowadzone przez pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie, do którego elementy monstrancji trafiły po odnalezieniu. Natomiast zagadką dla konserwatorów pozostaje pochodzenie tego obiektu i powiązanie go z konkretną świątynią. Dlatego też muzeum zwraca się do wszystkich osób, które posiadałyby informacje na temat losów tego niezwykłego znaleziska o przekazanie ich do lubaczowskiego muzeum.