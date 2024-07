Zadziwiające odkrycie polskich naukowców. Te dwa produkty mają supermoce

- Mózg jest organem szczególnie podatnym na uszkodzenia oksydacyjne, które z kolei mogą prowadzić do zaburzeń neurologicznych, takich jak udary mózgu i choroby neurodegeneracyjne (demencja, choroby Alzheimera i Parkinsona). Działaniem profilaktycznym może być spożywanie związków o działaniu przeciwutleniającym jak np. antocyjany. Po raz pierwszy wykazaliśmy, że przenikają one z krwi do płynu rdzeniowo-mózgowego - przekazał profesor Wiesław Wiczkowski z Zespołu Chemii i Biodynamiki Żywności.