"Żadnego migranta". Tusk deklaruje

- Chciałbym, żeby w pamięci było to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. Dziesiątki i setki tysięcy migrantów, jakie wpuszczano tutaj także przez mechanizm korupcyjny jeśli chodzi o wydawanie polskich wiz. To był prawdziwy problem. Zakończenie etapu, tej epoki rządów PiS i Kaczyńskiego oznacza także zdecydowanie większe bezpieczeństwo również jeśli chodzi o niekontrolowany napływ migrantów, w tym tych udających legalnych, dzięki temu koszmarnemu mechanizmowi wizowemu, jaki PiS zafundował Polsce - mówił.