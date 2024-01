Tusk o Pietrzaku. Zwrócił się też z pytaniem do prezydenta

- Minister Bodnar zlecił to prokuratorom, aby przyjrzeli się tej sprawie. Dla mnie to, co powiedział pan Pietrzak, jest nieakceptowalne moralnie, prawnie i polityczne. Ja wprost zapytam pana prezydenta: co kazało mu odznaczyć najwyższym odznaczeniem państwowym Jana Pietrzaka, który tego typu wypowiedzi prezentuje od lat? To nie jest tak, że Pietrzak z dnia na dzień stał się antysemitą. To zachowanie było tolerowane i nagradzane przez władzę - odpowiedział premier.