Zadała niewygodne pytanie wicepremierowi. "Niczym was nie zaskoczę"

- To jest pytanie, na które odpowiadam wam każdego roku. Niczym was nie zaskoczę i dzisiaj - zaczął szef MON.

- Jestem najuczciwszy w tym, co wam mówię, bo wielu może przyjechać i wam obiecać wszystko ws. przerywania ciąży, ale Andrzej Duda jest prezydentem i nie podpisze tego, nawet jeżeli w Sejmie inne zasady by przeszły - powiedział wicepremier.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zmiana wyroku TK jest bardzo ważna, bo to ona spowodowała protesty i zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa. - Chciałbym, żeby ta ustawa była procedowana, bo ją podpisało wielu posłów i to jest możliwe do uzyskania większości w Sejmie i po drugie, to jest możliwe do podpisania przez prezydenta. To jest więcej bezpieczeństwa, a nie mniej - tłumaczył.