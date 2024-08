Gorzkie powitanie Kosiniaka-Kamysza na Campusie. Skandowali jedno hasło

Prezydent Warszawy przedstawił szefa MON i wtedy tłum zaczął buczeć. Trzaskowski od razu zareagował i przemówił do tłumu. - Bardzo was proszę o jedno. Władysław Kosiniak-Kamysz był tutaj zawsze. Jest najwierniejszym "campusowiczem", zawsze stawał przed wami i odpowiadał na wasze pytania. Należy mu się szacunek, zawsze mówił otwarcie o swoich poglądach - bronił Kosiniaka-Kamysza Trzaskowski.

- Bardzo was proszę o szacunek i o rozmowę, do której przywykliśmy na Campusie, bo naszą tradycją jest to, żeby szanować naszych gości i przede wszystkim pozwolić im najpierw zacząć od wygłoszenia kilku słów, a później zadać nawet najtrudniejsze pytania - po tych słowach prezydenta Warszawy, tłum zaczął klaskać.