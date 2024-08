Mówią ile. Szczerba i Joński podali kwotę, jaką PiS wydało na kampanię

Szczerba i Joński tłumaczą

Prawo i Sprawiedliwość miało wykorzystać Państwowy Instytut Badawczy NASK do kampanii wyborczej. - Każda partia polityczna zleca prywatnym firmom monitoring internetu, Jak jest oceniana, jak jest oceniana jej wiarygodność, politycy. To jest oczywiste, każda partia tak robi. Natomiast każda partia płaci za to z własnych pieniędzy. PiS tylko od 10 sierpnia do 15 października wyłudził 538 tys. złotych. To jest tylko w tym przypadku, to jest o 138 tys. złotych większa kwota niż tą, którą szuka PKW, żeby odrzucić sprawozdanie PiS - tłumaczył Szczerba.