Łukaszenka ujawnia, do czego go namawiają

- Doradza się nam, rzuca się z boku: "Tu się wycofajmy, tam odpuśćmy" - Łukaszenka stwierdził, że przekonywano go, by odwrócił się przeciwko Rosji i stanął po stronie Ukrainy, a nawet wprowadził wojska NATO pod Smoleńsk. - Do tego dochodzi. Dziś ze wszystkich stron otrzymuję oferty, których w 99 proc. przypadków nie możemy zaakceptować - mówił.