PSL chce szybkiego głosowania nad powrotem do "kompromisu aborcyjnego". Wróci pomysł referendum

Prezes PSL domaga się, by Sejm po wakacjach jak najszybciej zajął się projektem ustawy w sprawie powrotu do tak zwanego "kompromisu aborcyjnego" - dowiaduje się Wirtualna Polska. Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL porozmawiał w tej sprawie z Szymonem Hołownią.