"Zaczystka". Obrzydliwa i zbrodnicza rosyjska metoda działań na wojnie

Rosyjskie okrucieństwo

Okrucieństwo jest wpisane w rosyjską kulturę jak matrioszka, bałałajka czy męska, tradycyjna koszula - kosoworotka. Rosyjski oficer opowiadał znanemu pisarzowi, Maksymowi Gorkiemu, że "(…) zabić Rosjanina, jakie to ma znaczenie? Ich tylu, że nawet się nie zauważy, jeśli jakichś zabraknie. Spójrzcie na przykład na te wioski: one mogą zniknąć z powierzchni ziemi, gdy tylko zechcemy, na co one potrzebne? A zresztą, niech czort weźmie całe nasze chłopstwo i wszystkie nasze sprawy".