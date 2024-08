Przełom nadejdzie wieczorem. "Wprowadzić Polskę do elitarnego grona"

Wyjątkowy EagleEye

EagleEye to najbardziej zaawansowany polski satelita w historii. Będzie umożliwiał fotografowanie Ziemi z wyjątkowo wysoką rozdzielczością sięgającą jednego metra na piksel. To w dużej mierze zasługa nowoczesnego pokładowego teleskopu, opracowanego przez Scanway. Przyczynia się do tego także zdolność satelity do poruszania się po bardzo niskiej orbicie, na wysokości zaledwie około 350 km.