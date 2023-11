Zacznie się lada chwila. Miasto Grindavik w ogromnym zagrożeniu

- Tu na co dzień nie ma jednak wstrząsów odczuwalnych przez ludzi. A teraz od tygodnia trzęsie. Drogi są popękane w Grindaviku, budynki pękają, towar spada z półek sklepowych. To nie jest normalne i widać, że to będzie duża erupcja. W wakacje też była erupcja wulkanu i widzieliśmy to ze swojego okna. Ale wtedy to była mała erupcja - opowiada Bartek.