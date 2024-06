Zaczęło się od sprzeczki w kuchni. Gdy Natalia umierała, jej synek spał

Natalia zginęła po awanturze

- Z jego relacji wiemy, że oni się spotkali się w kuchni i tam doszło do wymiany zdań i to stanowiło zaczyn do jego zachowania - przekazał Wawrzyniak. 60-latek przyznał się też, że w trakcie awantury uderzył żonę w twarz. Do awantury doszło prawdopodobnie po tym, jak kobieta wróciła po spotkaniu od nowego partnera. Jak podawały media, małżeństwo było w trakcie rozwodu.