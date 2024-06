Zaczęło się już w czerwcu. "W kranie pusto"

- Dostrzegamy te zagrożenia, które niosą się razem z ciepłą pogodą i z tym, że zaczyna być tej wody coraz mniej. Widzimy, co zaczyna się dziać, dlatego przystępujemy do budowy nowej studni w Dąbrowicy. W perspektywie trzeba będzie myśleć o wieży ciśnień albo o kolejnym ujęciu, które by zaspokoiło te problemy - zapowiada wójt Jastkowa.