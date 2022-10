Zaczęli panikować. Potężne korki w okolicach Mostu Krymskiego

Wybuch na moście krymskim. Gen. Skrzypczak zabrał głos

Do zniszczenia Mostu Krymskiego odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak. - Jest to wizerunkowy cios w Putina. Most Krymski to było jego marzenie, on go otwierał, był ojcem tego pomysłu - ocenił były dowódca Wojsk Lądowych RP.