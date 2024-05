Zaczął sypać Ziobrę. "W końcu ktoś publicznie odważył się"

W środę na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS głos zabrał Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mówił m.in. o tym jak politycy Suwerennej Polski używali Funduszu Sprawiedliwości do własnych celów politycznych. - W końcu ktoś publicznie odważył się publicznie wyłamać z tego zaklętego kręgu wpływu Zbigniewa Ziobry i powiedzieć prawdę o tym jak funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości - powiedział w programie "Tłit" WP poseł KO Witold Zembaczyński. Gość programu tłumaczył, dlaczego "Suwerenna Polska podjęła taką karkołomną decyzję, żeby 'kraść' pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości". - Jarosław Kaczyński ich odciął od pieniędzy z subwencji, dotacji. Zostawił środowisko polityczne bez pieniędzy - stwierdził Zembaczyński. Przekazał, że "zakładano różnego rodzaju fundacje, które służyły jako oscylatory do zasysania pieniędzy z FS". Takim przykładem ma być Fundacja Ex Bono.