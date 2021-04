Zacięta wymiana zdań w studiu. Poszło o raport podkomisji Antoniego Macierewicza

W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej wyemitowano film przedstawiający wyniki kilkuletnich prac podkomisji Antoniego Macierewicza. Autorzy filmu przekonują, że 10 kwietnia 2010 r. na pokładzie Tu-154M doszło do eksplozji. O stanowisko w tej sprawie pytany był w programie "Tłit" wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie). Czy podpisuje się pod wnioskami komisji? - Prace tej komisji są suwerenne. Ani ja, ani minister Błaszczak nie bierzemy w nich udziału, nie ingerujemy w te prace - odparł wymijająco. Dopytywany o jasne stanowisko w sprawie, kontynuował: "Nie mogę się pod tym podpisać, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nie mam dowodów, nie jestem w stanie zważyć argumentów. Mogę tylko powiedzieć, że 11 lat po katastrofie jesteśmy w sytuacji tragicznej, bo nie mamy bezpośredniego dostępu do materiału dowodowego, wiele rzeczy zostało nam utrudnionych lub uniemożliwionych przez Rosjan, przez zaniedbania rządu Donalda Tuska. Dziś dojście do prawdy jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe". - Jeśli Macierewicz dysponuje większą ode mnie wiedzą, może wypowiadać takie czy inne sądy, ale one nie obligują nikogo z członków kierownictwa resortu ani ze Zjednoczonej Prawicy, żeby się pod nimi podpisywać - podsumował wiceminister.