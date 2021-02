Zachwyty Marcina Warchoła nad Danielem Obajtkiem hitem w sieci. Krzysztof Śmiszek: "Jak z Barei"

Prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi przyznano statuetkę "Człowieka Wolności" tygodnika "Sieci". - Szarża Daniela Obajtka w polskim biznesie, jak ta pod Somosierrą, do której odnosił się Napoleon, budzi podziw - mówił podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Nagranie zrobiło furorę w sieci. - Mamy 8:30 i poziom żenady tego dnia został chyba już osiągnięty. (...) To bardzo smutne. Trochę - z jednej strony - jak z Barei, z drugiej strony mocno żenuje, z trzeciej - widać, że chyba obóz Zjednoczonej Prawicy powoli stawia już na nowego delfina - komentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit". - Trudno mi wchodzić w psychologię pana ministra - nie wiem, po co się robi takie rzeczy. W polityce każdy ma swojego lidera, tylko trzeba to robić z klasą. (...) Trzeba mieć trochę więcej wyczucia w sytuacjach, kiedy probuje się kogoś docenić - przekonywał Śmiszek. - Mowienie o Obajtku, że jest Napoleonem, że ma swoje bitwy, że zdobywa świat - od inteligentnego człowieka oczekuje się samoograniczenia w formułowaniu tego typu peanów - podsumował poseł.

