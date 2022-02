"Zachowują się jak Stalin". Fiński prezydent o groźbie inwazji na Ukrainę

- Wszystko to, co dzieje się obecnie na Ukrainie (…) przypomina mi to, co wydarzyło się w Finlandii. Stalin myślał, że podzieli narów i że łatwo będzie najechać Finlandię. Stało się jednak odwrotnie. Ludzie się zjednoczyli, podobnie się dzieje teraz na Ukrainie - mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto.