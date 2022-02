Premier Mateusz Morawiecki: "Kreml dąży do rozpoczęcia wojny"

W swojej wypowiedzi premier odniósł się do niedawnych cyberataków na Ukrainę. Zapowiedział też pomoc dla naszych sąsiadów. - Robimy wszystko, by pomóc Ukrainie w obronie jej suwerenności. Szczególnie w tych aspektach, by dezinformacja szerzona przez Rosję - ataki hakerskie - nie odnosiły takich skutków, jak chcą ich mocodawcy - zaznaczał premier.