Zbiera się sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia. Powodem zachorowania na grypę

Przypomniał, że stan zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z COVID-19 został przedłużony do końca marca. - Z naszych danych i prognoz wynika, że szczyt zachorowań na COVID-19 w Polsce jest jeszcze przed nami - to jest mniej więcej druga połowa stycznia. Do tego trzeba dołożyć lawinę zachorowań na grypę, którego szczyt w ubiegłych latach przypadał na koniec stycznia początek lutego - powiedział Kraska.