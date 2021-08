Zachodniopomorskie. Masakra wstrząsnęła wsią. Zabił ojca siekierą

Zachodniopomorskie. Okrutna zbrodnia na śpiącym ojcu

Według relacji świadków przed jeden z domów wybiegała kobieta wzywając pomocy. Na krzyki zareagowało dwóch sąsiadów, którzy natychmiast pobiegli na miejsce. Przed wejściem do domu mieli zastać zakrwawionego Dariusza. Z, który poinformował ich, że zabił swojego ojca. Jeden z mężczyzn udał się do pomieszczenia, a którym doszło do zabójstwa, a tam zastał ciało 57-letniego mężczyzny w kałuży krwi. Z informacji medialnych wynika, że głowa ofiary została odrąbana.