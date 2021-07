Zabójstwo pod Częstochową. Policyjny ekspert mówi o ucieczce poszukiwanego

- Jeżeli dokładnie i uczciwie przeczesano kompleks leśny, przez który uciekał mężczyzna i nie znaleziono żadnych zwłok, to jestem bliższy tezy, że zaważyło kilka godzin w nocy i on ten teren opuścił. Obawiam się, że za chwilę usłyszymy, że miejsce jest znowu przeszukiwane. My to nazywamy "poprawianiem". To będzie znaczyło, że niezbyt precyzyjnie przeszukano teren. I będziemy mieli podobną sytuację jak przy zaginięciu Iwony Wieczorek – ocenia Marek Dyjasz.