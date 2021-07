Jacek Jaworek wciąż nieuchwytny. Nowe kulisy zbrodni w Borowcach

- Nie jest powiedziane, że on tę zagranicę porzucił, miał zamiar tam wrócić, ale pandemia spowodowała to, że nie mógł wyjechać, ciągle na to czekał. Jego w Polsce nic nie trzymało (...). Wrócił do kraju, jak sądzę, był uciążliwy, nie miał się gdzie podziać - stwierdził.