Zachodni świat gnębi Rosję? "Tak jest skonstruowana propaganda"

Putin w tym wystąpieniu która przywoływana na początku naszej rozmowy pierwszy raz chyba tak oficjalnie przyznał że rosną ceny i że te ceny uderzają w jeszcze raz o tym wiedział wcześniej było lekceważenie raczej stancji mówienie o tym że nie będą miały żadnego wpływu na gospodarkę teraz po raz pierwszy Przyznaję że to co się dzieje z trochę druzgocące jest dla kieszeni oraz Jan to też jest jakieś przygotowywanie społeczeństwa na to co się wydarzy i próba właśnie jakiegoś takiego amortyzowania tych złych nastrojów stosunku do jeżeli już pewna rzecz się przebiła także nie można jej zaprzeczyć to sprawna propaganda ad astra propaganda No jest mniej ona jest sprawna przejmuje to nazywa i kieruję tę agresję ludzi emocje ludzi w stosowną stronę w związku ponieważ nie da się już zaprzeczyć że ceny poszły do góry bo to po prostu widzi absolutnie każdy jeden człowiek w Rosji co trzeba powiedzieć że to się dzieje i znaleźć winnego i przekierować złość ludzi i wściekłość tego winnego którym oczywiście nie jest reżim nie jest Putin tylko jest ta zły zewnętrzny świat który Rosję zaatakował Rosję gnębi i teraz wszyscy jak jeden muszą się bronić i muszą walczyć o swoją wolność o swoje istnienie i o swój wielki naród i tak to jest dzisiaj ta propaganda takie skonstruowana i tak jest przekaz Putina więc on Przyznaję że coś się dzieje i przekierowuje całą agresję winę bo przecież sankcje nałożył zachód czyli zachód jest zły i wszystko to co Putin mówi że oni zostali zaatakowani i oni muszą się bronić Przecież się sprawdza taka jest linia propagandowa pani Ambasador a wyobraża pani sobie powrót do jakiejkolwiek normalności do tego co sprzed rozpoczęcia wojny do tego że amerykańskiej firmy wracają do Rosji to mówimy o tym że Zachodni przywódcy zaczynają znów często rozmawiać deanem mówimy o tym że znikają zupełnie sankcje wyobrażam to sobie tylko po drodze musiałoby się zdarzyć wiele rzeczy na pewno nie jest tak że teraz z dnia na dzień nawet weźmy najgorszy scenariusz Ukrainy i związku z tym znikają sankcje tego sobie nie wyobrażam to się moim zdaniem nie stanie choćby dlatego że po pierwsze zostały popełnione straszne zbrodnie wojenne na tym zachód tak po prostu nie będzie mógł przejść po drugie zachód sam Gdyby tak się stało mówi o bardzo tym złym scenariuszu i my pierwsi będziemy zagrożeń i dalej Putin to jasno mówi Jego celem tak Jak wspomniałam jest strefa buforowa u nas grozi w Finlandii grozi krajom Bałtyckim explicite grozi nawet Szwecji militarnymi w związku z tym z tego chociażby powodu i nie ma takiej możliwości żeby zachód odstąpił natomiast Gdyby doszło w Rosji do zmiany przywództwa do do uznania rzeczy które zrobili za zbrodnie jakieś kompensatę rekompensaty za to to oczywiście jest możliwe ponowne zbliżenie ja bym nie nazwała tego normalizację w takim sensie że nie będzie nigdy już powrotu do przeszłości bo nikt już nigdy mam nadzieję Nie uwierzy że z Putinem jako Putinem można normalne relacje to jest skończone natomiast z innym przywództwem rosyjskim Pewnego dnia Mam nadzieję że tak ale to już inne przywództwo rosyjskie