Zacharowa odpowiada premierowi Morawieckiemu: "Dzika nienawiść"

Zacharowa odniosła się do ostatniego wywiadu Mateusza Morawieckiego, który został opublikowany przez włoski dziennik "Corriere della Sera". - Wojnę w Ukrainie traktujemy przede wszystkim jako egzystencjalne zagrożenie dla Polski i całej Europy. Jeśli Rosja ją wygra, to wszystkie geopolityczne analizy będzie można wyrzucić do kosza. Polska nie wybierała miejsca na mapie, w jakim się znajduje, ale doskonale rozumie odpowiedzialność, jaką to miejsce ze sobą niesie. Pokonanie Rosji to jednocześnie polska i europejska racja stanu - powiedział szef polskiego rządu w rozmowie z włoskim dziennikiem.