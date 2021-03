Zabrze. Prokuratura o śmierci 4-miesięcznej dziewczynki

Trwa wyjaśnianie śmierci malutkiej dziewczynki w Zabrzu. Dziecko trafiło do szpitala z zaawansowaną sepsą. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Do zabrzańskiej prokuratury trafiły materiały związane ze śmiercią niemowlęcia.

Share

Lekarzom nie udało się uratować dziecka. Prokuratura bada sprawę Źródło: PAP