"Zabrnął w szaleństwo". Jakubiak zdradza kulisy biznesu Palikota. To on mu sprzedał browar

Jak przekonywał Palikot do swoich pomysłów? - Sprawiał wrażenie człowieka, który wie, o czym mówi. Był przekonany o słuszności swoich idei, pomysłów. O przyszłości swojej spółki potrafił opowiadać w taki sposób, że, słowo daję, ludzie mu chcieli powierzać dziesiątki milionów złotych. I wierzyli mu. A co on później na to? "No, nie udało się" - opowiada Jakubiak.