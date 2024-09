Zabrali prawo kobietom. Teraz talibowie biorą się za mężczyzn

Funkcjonariusze "moralności religijnej" z nowymi uprawnieniami

Policja "moralności religijnej" otrzymała nowe uprawnienia do zatrzymywania osób "podejrzanych" na trzy dni. Systematyczne opuszczanie modłów w meczetach może skierować sprawę do sądu, gdzie będą one rozpatrywane zgodnie z prawem koranicznym. Jak wyjaśnia "WP", łamanie tych przepisów może skutkować karą więzienia lub grzywną. Poważniejsze przewinienia, takie jak stosunki pozamałżeńskie, mogą być karane chłostą lub śmiercią przez ukamienowanie.