Zabójstwo trójki dzieci w Lublinie. Nowe fakty ws. matki

Lublin. Paulina N. z kuratorem. "Sytuacja rodziny oceniana jako stabilna"

W sprawie 26-letniej matki podejrzanej o zabójstwo trójki dzieci kurator miał składać raport do sądu co kwartał. - Szczegóły ze sprawozdań nie mogą być ujawnione, ale ich analiza prowadzi do wniosku, że postawy rodziców ewoluowały w odpowiednim kierunku, a sytuacja rodziny oceniana była jako stabilna - podkreśliła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.