Zabójstwo rosyjskiej nadziei [OPINIA]

Media na całym świecie pokazują ludzi stojących w kolejkach z kwiatami do pomników ofiar represji politycznych, by uczcić śmierć Nawalnego. Ale nie należy spodziewać się masowych protestów w Federacji Rosyjskiej. Najaktywniejsi obywatele opuścili ją w 2022 roku, wkrótce po inwazji. Wprowadzone represyjne paragrafy – w tym do 15 lat więzienia za "fejki" (czyli właśnie prawdę) na temat armii rosyjskiej – odstraszają dziś większość tych, którzy we wcześniejszych latach chodzili na manifestacje. Logika nielicznych p.t. "odsiedzę kilka lat, ale pozostanę osobą uczciwą", została anulowana. Dla Putina nie ma nietykalnych. Aż strach pomyśleć, co czują teraz bliscy więźniów politycznych - Władimira Kara-Murzy czy Ilji Jaszyna. Obydwaj podczas procesu zachowali się godnie i nie pozwolili, aby w kolonii karnej złamano ich ducha. Są następni na liście.