Zabójstwo pod Łodzią. Mieszkańcy o tym, co działo się przed egzekucją

W miejscowości, do której doszło do zdarzenia - Lubowidzy, niedaleko drogi, gdzie zaatakował 39-latek, znajduje się niewielka leśna alejka. Na niej około godz. 18 zauważono po raz pierwszy jego samochód. Najpierw miał on być tam zaparkowany, po czym mężczyzna zaczął nim jeździć po okolicy.