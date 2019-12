Zabójstwo Pawła Adamowicza. Ponowna opinia o zdrowiu Stefana W. Poprzedni biegli popełnili błędy?

Prokuratura powołała nowy zespół biegłych, którzy mają zbadać poczytalność Stefana W., oskarżanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Zdaniem rodziny Pawła Adamowicz poprzedni zespół popełnił "szereg błędów metodologicznych".

Z nieoficjalnych informacji wynika, że biegli, którzy badali Stefana W. stwierdzili jego niepoczytalność. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że jego sprawa zostałaby umorzona, a on sam - za zgodą sądu - trafiłby na leczenie do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Nie dowiemy się jednak, czy tak jest na pewno, bowiem Prokuratura Okręgowa w Gdańsku utajniła dokument. Poinformowała jedynie, że opinia jest "niepełna" i "niejasna". Na wniosek pełnomocnika Adamowiczów powołano nowy zespół biegłych, którzy ponownie mają ocenić stan zdrowia Stefana W.