Śmierć Pawła Adamowicza. Stefan W. nie trafi do szpitala psychiatrycznego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku odrzuciła wniosek o przeniesienie Stefana W. do szpitala. Wnioskował o to obrońca mężczyzny, który jest podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza.

- Nie ma podstaw do zmiany sposobu wykonywania aresztowania - poinformowała w rozmowie z RMF FM prokurator Grażyna Wawryniuk.

Jego obrońca chciał, by 27-latek trafił do szpitala psychiatrycznego. Zawnioskował o to na podstawie dokumentu podpisanego przez biegłych.