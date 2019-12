Zabójstwo Pawła Adamowicza. Stefan W. będzie ponownie badany. "Oczekiwano innych wyników"

Biegli psychiatrzy przebadali Stefana W. i wydali opinię, ale teraz powołano nowy zespół. To odpowiedź na wniosek rodziny Pawła Adamowicza, która chciała ponownego zbadania prawdopodobnego zabójcy. - Opinia, którą mamy, jest jasna - mówi WP pełnomocnik Stefana W., mec. Artur Kotulski. Jego zdaniem kolejne badania przeprowadzone zostaną dlatego, że "biegli nie wydali opinii takiej, której prokuratura oczekiwała".

- Jestem zdziwiony i pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której prokuratura dostaje jasną opinię, a mimo to powołuje kolejny zespół biegłych. Nie wiem tylko, jaki ma być tego cel. Czy my chcemy opinii oczekiwanej, czy opinii rzeczywistej? - zastanawia się pełnomocnik Stefana W.

Pod koniec stycznia biegli psychiatrzy przeprowadzili jednorazowe badanie Stefana W. Te jednak nie wystarczyło, by wydać opinię na temat poczytalności podejrzanego. 27-latka skierowano na czterotygodniową obserwację psychiatryczną do Krakowa. Ośrodek opuścił w czerwcu, a biegli przez ostatnie miesiące sporządzali opinię.

Teraz wracamy do punktu wyjścia. Ponownie przeprowadzone zostanie jednorazowe badanie. - Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której biegli po takim jednorazowym badaniu orzekną co do stanu poczytalności odmiennie do biegłych, którzy badali Stefana W. przez cztery tygodnie - ocenia mec. Kotulski.