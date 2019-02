Stefan W. ma trafić na obserwację psychiatryczną. To normalna procedura, ale potrwa

Po jednorazowym badaniu biegli psychiatrzy nie stwierdzili, czy Stefan W. był poczytalny, gdy zaatakował prezydenta Gdańska. Konieczna będzie dłuższa obserwacja psychiatryczna. - Każdy będzie podchodził do tego skrupulatnie, cała Polska się przygląda - mówi WP biegły sądowy i psycholog kryminalny Jan Gołębiowski. Wszystko może trwać nawet kilka miesięcy.

Artur Kotulski, adwokat Stefana W. przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie wie, co jest w treści opinii biegłych. - Zapoznam się z nią w piątek. Później, w najbliższym tygodniu, spotkam się z moim klientem i przekażę mu informacje, które uzyskam. Wtedy będziemy zastanawiać się, co dalej - mówi WP mecenas Kotulski.

Wiadomo, że w sporządzonej opinii biegli zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Stefana W.. Prokuratorzy już rozpoczęli przygotowywanie odpowiedniego wniosku w tej sprawie, który zostanie skierowany do sądu w najbliższych dniach. Jeśli sąd przychyli się do prośby prokuratury, orzeczona zostanie obserwacja psychiatryczna. Na tę decyzję adwokat Stefana W. po skonsultowaniu się z klientem może złożyć zażalenie.

Od miesiąca do dwóch

Jego zdaniem wyniki jednorazowego, kilkugodzinnego ambulatoryjnego badania ktoś może w sądzie podważyć. Stąd wniosek o badanie dużo szersze. Gołębiowski podkreśla jednak, że w przypadku osób, które podejrzane są o zabójstwo, skierowanie na obserwację psychiatryczną to normalna procedura. - Podejrzany w przypadku zabójstwa zawsze jest poddawany obserwacji psychiatryczno-sądowej. Dzieje się tak nawet, jeśli dana osoba nie była wcześniej leczona psychiatrycznie i nie ma przesłanek do tego, by cierpiała na tego typu zaburzenia - mówi ekspert.

Kiedy już dojdzie do umieszczenia w ośrodku, obserwacja trwa od 4 do 8 tygodni. - Obserwacja jest traktowana dużo szerzej-można przeprowadzić więcej specjalistycznych badań. Opinię po jej zakończeniu wydaje zespół złożony z dwóch biegłych psychiatrów i psychologa. Można też ten zespół powiększać o dodatkowe osoby - tłumaczy Gołębiowski.

Uzupełnienie lub kolejna obserwacja, plus opinia biegłych

Biegli po obserwacji wydają opinię. Mają na to miesiąc. - Po wydaniu tej opinii może się okazać, że ona nie satysfakcjonuje organu procesowego. Wtedy, powołany do tego zespół, może zostać poproszony o jej uzupełnienie. Ten wykonuje wówczas dodatkowe badania - mówi ekspert.

Podsumowując: jeśli sąd wyda zgodę na przeprowadzenie obserwacji, będzie miejsce w odpowiednim ośrodku i Stefan W. trafi do niego w najbliższym czasie, to i tak wersja minimum to 4 tygodnie obserwacji plus miesiąc na wydanie opinii biegłych. Opcja maksimum? 8 tygodni obserwacji, badania dodatkowe, w najgorszym wypadku powołanie dodatkowego zespołu i dodatkowa obserwacja, plus miesiąc na opinię biegłych. To daje zakończenie procesu latem tego roku.