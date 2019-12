Zabójstwo Pawła Adamowicza. Na wniosek rodziny ponownie zbadają Stefana W.

Biegli psychiatrzy przebadali Stefana W. i wydali opinię, ale teraz powołany zostanie nowy zespół. To odpowiedź na wniosek rodziny Pawła Adamowicza, która chciała ponownego przebadania prawdopodobnego zabójcy.

"Gotowa już opinia o Stefanie W. jest według śledczych 'niejasna'. To samo twierdził pełnomocnik Adamowiczów" - podaje teraz Radio ZET i informuje, że prokuratura przychyli się do wniosku rodziny.

Śmierć Pawła Adamowicza. Stefan W. nie trafi do szpitala

Jak nieoficjalnie ma wynikać z pierwszej opinii na temat podejrzanego, był on niepoczytalny. Jego obrońca chciał, by 27-latek trafił z aresztu do szpitala psychiatrycznego. Zawnioskował o to na podstawie dokumentu podpisanego przez biegłych.