Wstrząsające słowa matki Stefana W. "Mój syn jest chorym człowiekiem"

- Zapytał się: "czy to prawda? Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?" Powiedziałam: "tak, Stefan" - mówi matka mężczyzny, który jest oskarżony o zabójstwo Pawła Adamowicza. Kobieta twierdzi, że ostrzegała służby przed zamiarami swojego syna.

- Mnie się zapytał, mnie jedynej, której ufał najbardziej. Zapytał się: "czy to prawda? Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?" Powiedziałam: "tak, Stefan". "A kogo, mamo?" - i mu powiedziałam kogo. Wtedy on strasznie się rozpłakał - powiedziała w rozmowie z "Faktami" TVN24 matka Stefana W.

Padły niepokojące słowa związane z działaniem służb. Matka mężczyzny twierdzi, że jej syn zapowiadał dokonanie czegoś "spektakularnego". Opowiedziała o tych słowach znajomemu policjantowi. Sprawa miała trafić do Służby Więziennej i na Policję. Mimo to doszło do tragedii. - On sobie zdaje sprawę, że on już nigdy nie wyjdzie: czy to zza krat czy ze szpitala - dodała.