Dlaczego Stefan W. zabił Pawła Adamowicza? Teoria "klawisza"

Zabójstwo Pawła Adamowicza zmieni polską rzeczywistość na wiele miesięcy. Ogromną popularność w mediach społecznościowych zdobywa wpis, którego autor wyjaśnia przyczyny zachowania Stefana W. To on zamordował prezydenta Gdańska.

27-latek wszedł na scenę i po dłuższym czasie pchnął Pawła Adamowicza nożem. Później spacerował jeszcze po estradzie, a nawet krzyczał przez mikrofon, że prezydent Gdańska zginął, bo niesłusznie wtrącił go do więzienia, a Platforma Obywatelska go tam torturowała.