Paweł Adamowicz dźgnięty nożem. Stefan W. to miłośnik militariów. "Niezbyt wysoka kara"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował karę, jaką sąd orzekł wobec Stefana W. w 2014 r. Mężczyzna w niedzielę wieczorem zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Sędzia Radomir Boguszewski przyznał, że to kara z "dolnej granicy".

Stefan W. wyszedł z więzienia zaledwie miesiąc temu - 8 grudnia 2018 r. Został skazany za rozboje i odsiedział całą zasądzoną karę 5 lat i 6 pozbawienia wolności. W 2014 r. skazał go sędzia Radomir Boguszewski, zaliczając w poczet kary pobyt w areszcie. - Nie jest to kara wysoka, biorąc pod uwagę zagrożenie. Badamy to – stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.