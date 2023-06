Zabójstwo na Kos. Pojawiają się nowe hipotezy

Zwraca uwagę, że według greckich mediów, miejsce odnalezienia ciała było wcześniej przeszukiwane bez rezultatów. - Dysponujemy mapą, na której były nanoszone miejsca poszukiwań. Mapa zawiera również informacje, w jaki sposób sprawdzano teren. Akurat to miejsce było przeszukiwane przy pomocy drona. Mógł on nie zlokalizować ciała Anastazji pomiędzy drzewami i krzakami – wyjaśnia Tomaszek. - Być może miejsce, w którym odnaleziono ciało, to również miejsce zbrodni - podkreśla.