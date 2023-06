Zabójstwo Anastazji w Grecji. Będzie wniosek o ekstradycję?

- Emocja jest we wszystkich Polakach. W premierze pewnie też. Nie będę tutaj jego rzecznikiem - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Suwerennej Polski, poproszony o komentarz do wpisu Mateusza Morawieckiego na temat morderstwa 27-letniej Anastazji w Grecji. Szef rządu zapowiedział nim, że będzie ubiegał się o ekstradycję podejrzanego, aby “stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary”. Woś nie udzielił jasne odpowiedzi na pytanie, czy wypowiedź Morawieckiego może zaszkodzić ewentualnemu polskiemu wnioskowi o ekstradycję podejrzanego o morderstwo obywatela Bangladeszu. Zamiast tego snuł wywodu o tym, że istnieje możliwość ekstradycji i o kolejnych ewentualnych krokach w tej sprawie będą decydować polscy śledczy prowadzący sprawę. - Na tym etapie ciężko ocenić prawdopodobieństwo, czy podejrzany zostanie wydany Polsce - stwierdził Woś. Przyznał jednak, że wolałby, by sprawca zbrodni stanął przed polskim sądem. - Wszystkie (wnioski o – red.) ekstradycje przechodzą przez moje ręce. Gwarantuję, że jeśli tylko wniosek w tej sprawie trafi do mnie, potraktuję go z najwyższym priorytetem - podsumował polityk.