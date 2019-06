Zabójstwo 10-letniej Kristiny. "Jutro miała mieć urodziny"

Kristina obchodziłaby we wtorek urodziny. W dniu zabójstwa szła do pobliskiego Żarowa na lekcję śpiewu. "Było wiadomo, że coś złego musiało się wydarzyć, kiedy znaleziono kurtkę Krysi przy boisku" - mówi Faktowi babcia dziewczynki.

Do zabójstwa doszło w czwartek. Jak czytamy w "Fakcie", Kristina skończyła lekcje o godz. 13 i miała udać się do pobliskiego Żarowa na lekcję śpiewu. Nie dotarła tam. Jako ostatnia dziewczynkę widziała jej nauczycielka.

Mieszkańcy wsi w rozmowie z PAP mówią, że mimo, że sprawca został zatrzymany, cały czas boją się wypuszczać dzieci same z domu, a dzieci też bardzo przeżywają to, co się stało. - Mój syn jeszcze w nocy się budzi. Razem do klasy chodzili - mówi jedna z mieszkanek. - Ta dziewczynka miała mieć jutro urodziny - dodaje kobieta.