Zabójstwo 10-latki z Mrowin. Tłum przed prokuraturą, poleciały kamienie

Około 200 osób zgromadziło się przed Prokuraturą Okręgową w Świdnicy, gdzie przesłuchany został 22-letni mężczyzna podejrzewany o brutalny mord na 10-letniej dziewczynce. Aby bezpiecznie wyprowadzić go z gmachu prokuratury, policja musiała zastosować fortel.

Mężczyzna został ujęty na terenie Dolnego Śląska w niedzielę wieczorem. Po godz. 20 przewieziono go do Świdnicy na przesłuchanie. Na wieść o tym, wokół gmachu prokuratury zgromadził się tłum mieszkańców, którzy do późnych godzin czekali, aż 22-latek opuści budynek.