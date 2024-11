Nowe przepisy. Każdy będzie musiał mieć to w domu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Mariusz Feltynowski, podkreślił, że co roku w pożarach ginie ok. 450 osób, z czego 300 to ofiary pożarów w budynkach mieszkalnych. Dzięki nowym przepisom, w ciągu pięciu lat, liczba ta ma się zmniejszyć.