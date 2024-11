Alarmujące doniesienia. Rosja przerzuca żołnierzy Kima

"Część wojsk KRLD przesunięto do przygranicznego obwodu biełgorodzkiego" - napisał Kowałenko na Telegramie.

Na początku listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o obecności 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy w rosyjskim obwodzie kurskim. Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, Wadym Skibicki, potwierdził przemieszczenie systemów artyleryjskich i wyrzutni rakietowych z Korei Północnej do Rosji. - Potwierdzamy to, co mówi się w mediach o przemieszczaniu sprzętu. Przeniesiono systemy artyleryjskie i wiele wyrzutni rakietowych - poinformował.