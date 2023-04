Zabójstwa 21-latki można było uniknąć. Policjanci sfałszowali notatki

- Niestety Krzysztof W. poinformował mnie, że to co jest w aktach, to jest wszystko co wykonał - czyli prawie nic. Sytuacja mnie zdenerwowała. Powiedziałem Krzysztofowi W. co o tym sądzę. Nie wykluczam, że mógł się poczuć urażony tym, co usłyszał, bo zdarza mi się nie przebierać w słowach. Ale nic to nie zmieniło i w dalszym ciągu w aktach była pustka. Wtedy od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że sporządzimy jakiekolwiek notatki, żeby coś było w aktach, coś co wypełni tę próżnię – dodał.