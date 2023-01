Zabójcza precyzja Ukraińców. Żołnierze Putina niczego się nie spodziewali

Kolejne udane polowanie na Rosjan w obwodzie ługańskim. Do sieci trafiło nagranie z tego regionu, na którym widać, jak żołnierze Putina w popłochu szukają ucieczki z pola bitwy. Ukraińcy zauważyli wrogi pojazd bojowy niecałe 20 km od pola walk pod Ługańskiem. Prawdopodobnie Rosjanie kierowali się do bazy, by zabrać amunicję i dostarczyć ją na front. Obrońcy Kijowa na to nie pozwolili. Dzięki sprawnemu rozpoznaniu terenu za pomocą drona, przekazali dokładne współrzędne okupantów. Po chwili uderzono z zabójczą precyzją. Ukraińcy przeprowadzili skuteczny atak, ciężka artyleria nie pozostawiła żadnych szans Rosjanom na przeżycie.